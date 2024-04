Tondeuse Makita DLM382Z : idéale pour entretenir votre jardin

Si vous possédez déjà des batteries adaptées, vous pourrez faire des économies sur l’achat de la tondeuse Makita DLM382Z , vendue nue par ManoMano. Idéal pour entretenir vos espaces extérieurs en ce début de printemps, cet appareil vous permettra de couper l’herbe de votre jardin à la hauteur de votre choix. En effet, son système à réglage central vous servira à ajuster son niveau de coupe sur 13 paliers.

Si vous vous absentez durant de longues vacances, n’hésitez pas à effectuer une coupe plus courte, afin que votre pelouse soit à une taille parfaite dès votre retour. Livrée gratuitement par ManoMano en 48 heures environ, la tondeuse Makita DLM382Z sera protégée par 2 ans de garantie. Au besoin, vous aurez 100 jours pour renvoyer votre nouvel outil sans frais. Indispensable en cette saison,Dotée d’une puissance de 620W, la tondeuse à gazon Makita DLM382Z ne pèse que 16,9 kg. Facile à manier et à stocker, cette tondeuse compacte agit sur une largeur de coupe de 38 c

Tondeuse Makita DLM382Z Jardin Printemps

