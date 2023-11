Tom Hanks avertit contre l'utilisation non autorisée de son image dans une publicité

Ce cas n'est pas isolé ; Tom Hanks a également averti ses fans contre l'utilisation de son image par une autre publicité, cette fois pour une assurance dentaire. La publicité en question, diffusée sur X/Twitter, montrait une vidéo de 22 secondes avec Scarlett Johansson. Dans le clip, on voit un extrait de l’actrice en coulisses lors du tournage de, suivi par des images générées par IA qui lui ressemblent, avec une voix off imitant la sienne pour promouvoir l’application.

L’annonce portait en petits caractères la mention : « que l’actrice n’était pas une porte-parole de l’application et qu’ils avaient l’intention de porter l’affaire en justice pour obtenir réparation. Les applications Lisa AI, développées par Convert Software, sont encore disponibles sur l’App Store et Google Play, mais la publicité a depuis disparu d’internet. En Californie, où résident de nombreuses célébrités, la loi est stricte concernant le droit à la vie privée. L’État leur offre un recours civil pour l’utilisation non autorisée du nom, de la voix, de la signature, de la photographie ou de l’apparence d’une personne à des fins publicitaires ou promotionnelles. Bien que certaines célébrités intentent des actions en justice pour établir un précédent, la plupart des cas se règlent par des demandes de cessation et d’abstention. Tom Hanks s’est également retrouvé dans une situation similair

:

VANİTYFAİRFR: Scarlett Johansson poursuit une application d'Intelligence artificielle pour avoir utilisé son image sans son consentementScarlett Johansson est régulièrement visée par des détournements de son image causés par l'Intelligence artificielle.

La source: VanityFairFR | Lire la suite »

BFMTV: IA: Scarlett Johansson va porter plainte contre une entreprise qui a copié sa voix pour une publicitéLa voix de l'actrice et chanteuse américano-danoise avait été utilisée sans son consentement dans une publicité pour l’application 'Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar'.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LADEPECHE31: Le Cadurcien Tom Sicard aux championnats de France de plongée samedi à ToulouseVainqueur de sa catégorie au Challenge Oxy Jeune, Tom Sicard représentera l'Occitanie ce samedi à la piscine Léo Lagrangde de Toulouse aux championnats de France de plongée.

La source: ladepeche31 | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Angers. La patinoire accueille une expo photos qui sensibilise aux violences sexuelles dans le sportVingt photographies de Tom Bartowicz abordent la thématique des violences sexuelles dans le milieu du sport.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

LEQUİPE: Rolex Challenge Tour : Tom Vaillant en tête aux côtés de Marco Penge, Frédéric Lacroix troisièmeÀ la veille du week-end de la Grande Finale du Rolex Challenge Tour, Tom Vaillant a pris vendredi la tête du leaderboard au côté de l'Anglais Marco Penge. Frédéric Lacroix est troisième, trois coups derrière.

La source: lequipe | Lire la suite »

SUDOUEST: Affaire Leslie et Kevin : la mise en examen de Tom Trouillet requalifiée en assassinatL’ami du couple de Prahecq était jusqu’à présent mis en examen pour enlèvement et séquestration. Suite à une confrontation entre les différents suspects, il est dorénavant poursuivi pour assassinat

La source: sudouest | Lire la suite »