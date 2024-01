Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France a été effectué, ce dimanche 21 janvier. Bruno Cheyrou et le consultant Patrick Guillou ont désigné les huit affiches au programme. Si on ne connaît pas encore le nom de tous les clubs qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe de France,ce dimanche soir et que la rencontre entre l’Entente Feignies-Aulnoye et Montpellier se jouera ce mercredi, les clubs qualifiés pour les 8es de finale sont désormais fixés.

Sur les 7 355 clubs engagés au tout départ, ils ne seront plus que 16 à espérer rejoindre les quarts de finale de la Coupe de France., surprenant troisième du championnat. L’OL recevra le Losc pour une affiche équilibré sur le papier. Et Strasbourg sera opposé au Havre. Il y aura même potentiellement quatre duels entre formations de l’élite puisque l’OGC Nice affrontera le vainqueur du match entre Montpellier et l’Entente Feignies-Aulnoye (N2





OuestFrance » / 🏆 60. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les 32es de finale de la Coupe de FranceLes 32es de finale de la Coupe de France débutent ce vendredi et se dérouleront pendant tout le week-end. Avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, de belles affiches sont au programme avec notamment Lens-Monaco ou encore le duel entre les amateurs de Revel (R1) et le Paris Saint-Germain. Tous les matchs et le meilleur de la Coupe de France sont à suivre en direct commenté sur le site et l'application RMC Sport.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Coupe de France. L’Olympique Lyonnais tient sa qualification en 8es de finale contre BergeracAprès Pontarlier (N3), c’est Bergerac (N2) qui se présentait sur la route de l’Olympique Lyonnais. Battus en championnat par Le Havre (3-1), les Gones avaient l’occasion de relever la tête dès ce vendredi soir en 16e de finale de la Coupe de France. Bergerac a crânement joué sa chance, mais ça n’a pas suffi.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Sanctions pour les clubs français en cas de participation à une Coupe d'Europe sans playoffsLa LNB a décidé des sanctions en cas de participation à une Coupe d'Europe sans playoffs la saison précédente : ce sera un retrait de cinq victoires, puis une rétrogradation en cas de récidive.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

La Coupe d'Afrique des nations 2024 en Côte d'IvoireLa Coupe d'Afrique des nations se disputera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, avec 24 équipes dont le Sénégal, vainqueur sortant. Suivez dans le direct de RMC Sport toutes les infos liées au tournoi.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Le nombre de trimestres minimum pour toucher la retraite des salariés en FranceTableau du nombre de trimestres minimum exigés pour un départ à la retraite avec une pension à taux plein en France en 2023

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

Air France fête son anniversaire : 90 ans à la conquête du cielA l’occasion de son 90e anniversaire, embarquons au cœur d’une saga aérienne incroyable où, depuis neuf décennies, se mêlent audace et succès, drames et triomphes.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »