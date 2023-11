Timothée Chalamet : l'acteur qui bouleverse les codes de la joaillerie

Ce que l'on aime chez Timothée Chalamet c'est sa faculté à nous surprendre. Il est toujours là ou on ne l'attend pas. L'acteur a atteint le statut d'icône de style à force de looks assurément pointus, redéfinissant les codes de la mode masculine… Et de la joaillerie. Impossible d'oublier, par exemple, la Tour Eiffel qu'il portait lors de l’avant-première de Little Women en 2019. Cartier semble répondre à toutes ses exigences en matière de style.

Timothée Chalamet orne régulièrement ses silhouettes savamment pensées de pièces de la maison française. Selon elle, la star s'illustre pour sa volonté à porter des bijoux, quand d'autres hommes se restreignent encore aux montres. On l'a notamment vu porter les bagues Love et Trinity Cartier aux BAFTA Awards en 2019 et le bracelet Clash en argent à la première de The French Dispatch à Cannes plus tôt cette année-là, qu’il a évidemment associé à un costume argenté Tom Ford. Timothée Chalamet bouleverse les codes de la joaillerie Timothée Chalamet ose. Il affiche des bijoux tous plus différents les uns que les autres





