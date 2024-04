TikTok lance son fil de vidéos éducatives « Stem »

Le réseau social TikTok a annoncé le lancement de « Stem », son nouveau fil de vidéos spécialisé dans le contenu éducatif et dans l’actualité, d’abord proposé à ses utilisateurs résidant aux États-Unis.

Au programme : des posts sur les mathématiques, l’ingénierie, les sciences ou la technologie. Les informations délivrées dans ces vidéos seront vérifiées par deux organismes américains : Common Sense Networks et le Poynter Institute.

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudouest / 🏆 67. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le réseau social TikTok sera-t-il bientôt interdit aux États-Unis?VIDÉO - Des élus américains ont annoncé ce jeudi leur souhait de faire voter une loi dans les prochains jours pour interdire le réseau social TikTok. Ce projet de loi devrait être examiné au Congrès rapidement.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

En guerre contre Facebook, Donald Trump veut protéger TikTok aux États-UnisL’ancien président américain a pris position en faveur du réseau social chinois actuellement visé par une menace d’interdiction aux États-Unis.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

États-Unis : les utilisateurs de TikTok se mobilisent contre sa possible interdiction« Faites savoir au Congrès ce que TikTok représente pour vous et dites-leur de voter NON », insistait la campagne.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Etats-Unis: la Chambre américaine des représentants se prononce sur l'interdiction de TikTokLa Chambre américaine des représentants examinera mercredi un projet de loi qui prévoit l'interdiction de TikTok aux Etats-Unis si le réseau social ne coupe pas les liens avec sa maison-mère ByteDance et plus largement avec la Chine.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Etats-Unis: la Chambre américaine des représentants se prononce sur l'interdiction de TikTokLa Chambre américaine des représentants examinera mercredi un projet de loi qui prévoit l'interdiction de TikTok aux Etats-Unis si le réseau social ne coupe pas...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

Etats-Unis: la Chambre des représentants adopte le texte qui menace TikTok d'interdictionLa Chambre américaine des représentants a adopté mercredi une proposition de loi qui prévoit l'interdiction de TikTok aux États-Unis si le réseau social ne coup...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »