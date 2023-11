Tickets-restaurant : le gouvernement rétropédale sur les restrictions

Le gouvernement a choisi dans la soirée du 14 novembre de prolonger en 2024 la possibilité de payer toutes ses courses alimentaires avec des titres-restaurant, après la bronca de parlementaires et d'usagers s'inquiétant de restrictions qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier. Les titres-restaurant sont utilisés aujourd'hui par plus de 5 millions de salariés pour régler des repas ou des prestations alimentaires auprès de quelque 234 000 commerçants agréés.

La mesure « va continuer tout au long de l'année 2024 » et « rien ne changera pour les Français », a déclaré la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire sur M6. « En 2023, ça a été très utilisé par les Français. L'inflation alimentaire commence à refluer, mais ça reste difficile », a-t-elle fait valoir. Le plafond d'utilisation de 25 euros par jour restera également inchangé, a aussi précisé la ministre

:

LAPROVENCE: Tickets-restaurant : seuls les articles consommables directement seront payables à partir du 1er janvier 2024Alors que la liste des aliments éligibles au paiement par tickets-restaurant avait été élargie au 1er octobre 2022, elle redevient réduite à sa forme initiale dès l'année prochaine.

La source: laprovence | Lire la suite »

LOBS: Prolongation de la possibilité de payer avec des tickets-restaurants en 2024Le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'en 2024 la possibilité de payer toutes ses courses alimentaires avec des tickets-restaurants, suite aux inquiétudes des parlementaires et des usagers. Cette mesure était initialement prévue pour prendre fin en décembre 2023.

La source: lobs | Lire la suite »

FRANCEİNFO: Les tickets-restaurant ne seront plus valables pour certains produits alimentaires en 2024A partir du 1er janvier 2024, la réglementation liée aux tickets-restaurant va être modifiée et certains produits alimentaires ne seront plus éligibles. Cette décision a été annoncée par Olivia Grégoire, la ministre déléguée au Commerce.

La source: franceinfo | Lire la suite »

BFMTV: Pâtes plus éligibles, plafond… Ce qui va vraiment changer pour les Tickets-restaurant le 1er janvier 2024LA VÉRIF - Le 1er janvier prochain, la réglementation liée aux Tickets-restaurant va connaître quelques changements qui vont modifier modifier l'usage quotidien de ce moyen de paiement.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Pâtes, riz, œufs... ces produits que vous ne pourrez bientôt plus acheter avec vos tickets-restaurantPlusieurs produits ne pourront plus être achetés avec les tickets-restaurant à partir du 1er janvier 2024, notamment la viande et le poisson.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

EUROPE1: Titres-restaurant : «Rien ne changera pour les Français» en 2024, annonce Olivia GrégoireAlors que la réglementation liée aux tickets-restaurant devait être modifiée à partir du 1er janvier 2024, la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire a annoncé ce mardi qu'il restera possible d'utiliser les titres-restaurant pour payer toutes les courses alimentaires tout au long de l'année 2024.

La source: Europe1 | Lire la suite »