Ce cadre des Reds pourrait quitter le club. Trop souvent blessé et trop cher il pourrait rejoindre l’Arabie Saoudite.Thiago Alcantara pourrait dire aurevoir aux Reds cet été. Son contrat se termine le 30 juin de cette saison et Liverpool ne prévoit pas de le prolonger selon les informations de. Le milieu de terrain de 32 ans n’a joué que 5 minutes cette saison.

Blessures à répétition, son salaire d’environ 10 millions net par saison et l’extrême concurrence au poste de milieu de terrain n’auraient pas joué en la faveur du joueur du côté de la direction qui ne compte donc pas renouveler son contrat. Thiago est actuellement en Espagne en convalescence d’une blessure qui dure depuis le 4 février et devrait être absent des terrains jusqu’à la fin de saison. Il a déjà manqué 55 jours et 11 matchs.De son côté, le joueur veut encore jouer et se prépare à un retour sur les terrains. Alors àou ailleurs, mais en tout cas il ne compte pas partir à la retraite de sitô

