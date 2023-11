Théo Pierre-Justin signe un contrat professionnel avec la Chorale de Roanne

La Chorale de Roanne a décidé de faire signer un contrat professionnel à Théo Pierre-Justin, qui s'est illustré contre le Paris Basketball ce samedi. (2,04 m, 18 ans) a fait sa place dans le groupe professionnel de la Chorale de Roanne sur ce début de saison. Jean-Denys Choulet a décidé d’en faire son poste 4-3 titulaire contre le Paris Basketball, deux jours après la signature de son premier contrat professionnel.

Le natif de Mont-de-Marsan ne s’est pas laissé impressionné par le deuxième de Betclic ÉLITE et leader invaincu du groupe A de l’EuroCup. Laissé 22 minutes sur le terrain, il a été discipliné et pris ce que le jeu lui a donné pour finir à 7 points à 3/5 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions pour 8 d’évaluation en 22 minutes lors d’une belle victoire. », a d’abord ironisé Jean-Denys Choulet au moment de revenir sur sa belle performance, avant de reprendre, plus sérieux : « Il a fait vraiment un très, très bon matc





Be_BasketFr » / 🏆 85. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Écouves : deux rues renommées en hommage à Pierre Tousé et Pierre RossignolUne place et une rue de la commune d'Écouves rendent désormais hommage à deux illustres anciens habitants.

La source: actufr - 🏆 1. / 98,56 Lire la suite »

Décimée pour le derby, la Chorale de Roanne a sollicité Henri Drell et Amine NouaBetclic ÉLITE - Alors qu'Antoine Diot et Cyril Langevine pourraient venir rejoindre Kadri Moendadze en civil sur le banc de l'Astroballe ce dimanche, la Chorale de Roanne recherche toujours le remplaçant idoine à Maxime Roos. Jean-Denys Choulet a proposé un contrat à Henri Drell et Amine Noua.

La source: Be_BasketFr - 🏆 85. / 20,16 Lire la suite »

La Chorale de Roanne tente de faire venir le MVP de la BAL, Nuni OmotBetclic ÉLITE - La Chorale de Roanne tente d'engager le MVP de la BAL 2023 Nuni Omot.

La source: Be_BasketFr - 🏆 85. / 20,16 Lire la suite »

La chorale Les Pops Castafiores du Gers dans les starting-blocks pour 2024Dix chorales sont déjà inscrites pour la 4e édition des « Rencontres amicales des chorales amatrices d’Occitanie », prévue en mars 2024 à Vic-Fezensac et organisée par Les Pops Castafiores du Gers.

La source: ladepechedumidi - 🏆 24. / 58,52 Lire la suite »

Déclaration désespérée de Jean-Denys Choulet après la défaite de la Chorale de RoanneJean-Denys Choulet, entraîneur de la Chorale de Roanne, exprime son désespoir après la défaite contre Le Mans. Il souligne l'incapacité de son équipe à arrêter un joueur tout-terrain et la domination de Le Mans au rebond.

La source: Be_BasketFr - 🏆 85. / 20,16 Lire la suite »

La Chorale de Roanne recrute Nuni Omot jusqu'à la fin de la saisonL'international sud-soudanais Nuni Omot (29 ans, 2,06 m) s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec la La Chorale de Roanne. Il est considéré comme le MVP 2023 de la Basketball Africa League (BAL).

La source: Be_BasketFr - 🏆 85. / 20,16 Lire la suite »