The Killer : un thriller haletant et une comédie qui tue

L'article qui suit contient d'importants spoilers sur la fin de The Killer. Largement décrit comme un thriller haletant par la presse, la nouvelle collaboration de David Fincher avec Netflix, The Killer, a tout d’un film de vengeance. Et, n’en déplaise à certains, c’est également une comédie qui tue. Certes, The Killer suit un assassin névrosé (Michael Fassbender) qui, comme l’indique la mission qui tourne à la catastrophe dès le prologue, n'est pas aussi doué qu’il le pense.

Pourtant, les meurtres commis par le tueur (dont on ignore le nom) par la suite ne sont pas pour renflouer les caisses… Il cherche à se venger de ses affreux boss qui, après que la mission initiale a mal tourné, décident de faire table rase de leur collaboration. Et cela inclut la liquidation du tueur lui-même, pris en embuscade dans sa maison en bord de mer en République dominicaine. Alors qu’il est absent, c’est Magdala, sa petite amie, qui est tabassée et mutilée par ceux qui voulaient sa peau. Contrarié, comme on peut l’imaginer, une vengeance s’impose de la part de notre héro





