The Body Shop France placée en redressement judiciaire

C'est l'heure du redressement judiciaire pour les boutiques françaises de The Body Shop . La filiale française de la chaîne britannique de cosmétiques , en pleine tourmente depuis son rachat par le fonds d'investissement Aurelius, a été placée en redressement judiciaire ce jeudi 4 avril par le tribunal de commerce de Paris, a appris BFM Business.

Une demande de placement en redressement judiciaire avait été déposée deux semaines auparavant par The Body Shop France, comme l'avait annoncé son nouveau gérant lors d'une conférence téléphonique avec les salariés. The Body Shop France bénéficie d'une période d'observation de six mois accordé par le tribunal de commerce, jusqu'à l'automne prochain, pour mettre en œuvre son plan de redressement. Reste à savoir désormais ce qu'il va advenir des boutiques et des emplois dans l'Hexagone, dans le cadre de ce prochain plan de redressement. 260 salariés en Franc

The Body Shop Redressement Judiciaire Cosmétiques France Tribunal De Commerce

