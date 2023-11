TGV: la ligne Colmar-Paris reprend avec 4 allers-retours quotidiens

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

BFMTV: Tags antisémites à Paris: la députée de Paris, Maud Gatel, condamne ces actesVIDÉO - Maud Gatel, députée Modem de Paris, était l'invitée de BFM Paris Île-de-France ce mardi. Elle réagit aux tags antisémites découverts notamment dans le 14e arrondissement.

BFMTV: Météo Alsace: des averses ce jeudi, 14°C à Strasbourg et ColmarVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du 2 novembre 2023 à Strasbourg et sa région sur BFM Alsace, la première chaîne d’information du Haut-Rhin et Bas-Rhin.

BFMTV: Tempête Ciarán: 'Il n'y aura pas de circulation demain sur la ligne TGV Paris-Le Mans et Paris-Nantes', annonce Clément BeauneVIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée. Les transports seront fortement perturbés jeudi, avec une interruption du trafic des trains TER dans cinq régions du Nord-Ouest.

MAGAZINECAPITAL: La Paris Game Week est de retour : 200 000 visiteurs attendus pour célébrer le jeu vidéoRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

BFMTV: Jeux vidéo: comment la Paris Games Week veut s'imposer en EuropeLa Paris Games Week ouvre ses portes du 1er au 5 novembre. L'occasion de pousser les potards à fond, car le salon français du jeu vidéo voit les choses en grand cette année. Et ce, dans tous les domaines représentés.

MEDIAPART: Paris Games Week: le salon français du jeu vidéo revient en grand formatAprès un format resserré l’an dernier, la Paris Games Week 2023, le plus grand salon du jeu vidéo en France, revient mercredi dans une configuration grand format, et jusqu’au 5 novembre à la Porte de Versailles (Paris).

