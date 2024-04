Voici notre test complet du Realme C67. Le nouveau smartphone de la marque chinoise est passé au banc d’essai du 01Lab.Nous avons passé au crible du 01Lab le nouveau Realme C67. La marque signe son grand retour en France après près d’un an de silence avec un modèle d’entrée de gamme. Vaut-il le coup ?Le Realme C67 coûte 219 euros dans sa version 6 + 128 Go et 183 euros dans sa version 8 + 256 Go. Il existe en deux coloris : noir ou jaune.

Si vous cherchez un smartphone discret, le Realme C67 n’est pas nécessairement le bon choix. Que ce soit en coloris noir ou jaune, il dépote avec un accent mis sur la brillance et des reflets en arc-en-ciel. Ne vous y trompez pas, malgré cela, il s’agit bien d’un smartphone d’entrée de gamme. Tout de plastique vêtu, il tente de faire un peu illusion avec un bloc photo un peu bling bling aux contours doré

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



01net / 🏆 48. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Test Realme C67 : un retour gagnant et à petit prix ?Realme est de retour avec le C67, un smartphone d'entrée de gamme disponible en France à partir de 219 euros.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Realme revient timidement sur le marché français avec les 12 Pro et 12 Pro+Realme revient en France avec deux nouveaux smartphones milieu de gamme, après un retour officiel avec le Realme C67 il y a quelques semaines. Il s'agit des Realme 12 Pro et 12 Pro+, qui entendent offrir une expérience premium à un prix contenu. Voyons ce qu'il en est.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Realme 12 Pro 5G : cette série veut terrasser le Nothing Phone (2a) en FranceRealme confirme le lancement en France de sa série Realme 12 Pro 5G. Elle comprend deux modèles : le Realme 12 Pro et le Realme 12 Pro+.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Salaire : découvrez notre top 18 des métiers de cadres les mieux payésLe salaire médian des cadres a légèrement augmenté en 2023, d’après la dernière étude annuelle de l’Apec sur les rémunérations de ces salariés. Capital a sélectionné pour vous les 18 métiers qui offrent les plus gros salaires pour mieux se repérer cette année.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Offrez à votre dos le confort mérité : Découvrez notre spécialiste des matelas à mémoire de formeLe choix d’un matelas n’est pas à prendre à la légère. Zoom sur Emma Matelas. Un expert reconnu dans le domaine des matelas à mémoire de forme. Ses trois produits phares offrent un soutien optimal pour votre dos.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Bricomarché : découvrez notre top 5 des produits les plus vendusDécouvrez les produits les plus populaires chez Bricomarché dans notre sélection des cinq catégories les plus vendues. Trouvez l’inspiration pour vos projets d’aménagement intérieur et extérieur.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »