Tesla fait face à des vents contraires. La valorisation de l'entreprise a en effet subi une chute significative au troisième trimestre, illustrant un ralentissement marqué de la demande pour les véhicules électriques. Lors d'une conférence sur ses résultats financiers, le constructeur a annoncé une révision à la baisse de ses prévisions de croissance. Cette décision semble être une conséquence directe d'une demande en berne pour certains constructeurs comme l'indique un rapport

. Suite à cette annonce, l'action de Tesla a connu une dégringolade de 18,7 %, et a enregistré une baisse totale de 21,1 % sur l'ensemble du mois d'octobre, selon les données rapportées par le cabinet d'observation MarketWatch. Ce déclin représente la plus mauvaise performance mensuelle de l'entreprise depuis décembre 2022. L'impact de cette nouvelle n'a pas tardé à se faire sentir sur la fortune personnelle d'Elon Musk. D'après, la valeur nette du milliardaire a chuté de 234 milliards de dollars à 193 milliards de dollars. Mais Tesla n'est pas isolée dans cette zone de turbulences. D'autres acteurs majeurs du secteur, tels que Hertz et Ford, ont également annoncé une réévaluation de leurs investissements dans les véhicules électriques. Hertz, confronté à une usure et des coûts de remise en état plus important que prévu des VE loués aux conducteurs Uber

:

FRANDROİD: « Tesla doit nous rattraper » : pourquoi BMW pense (à tort) être en avance sur la voiture électriqueC'est l'annonce choc du jour, et elle nous vient du responsable de la production du Groupe BMW. Alors que la sixième génération de batteries pour ses prochaines voitures électriques commence à sortir des lignes de production, la marque allemande estime carrément qu'elles sont plus performantes que celles de Tesla. On en fait le tour.

La source: Frandroid | Lire la suite »

CLUBİC: Chute des ventes et du cours de l'action : Tesla et Elon Musk dans la tourmente !Suite à l'annonce des résultats financiers de Tesla, le cours de l'action du constructeur automobile plonge de plus de 20 %, entrainant dans le même temps la fonte de la fortune personnelle de son patron et homme le plus riche du monde, Elon Musk.

La source: Clubic | Lire la suite »

FRANDROİD: Comment Peugeot, Citroën et Fiat ont dépassé Tesla sur la voiture électrique en EuropeGrâce à une forte progression de ses ventes sur le mois d'octobre 2023, Stellantis est le groupe qui vend le plus de véhicules électriques en France cette année. Ses utilitaires électriques ont largement pesé dans la balance.

La source: Frandroid | Lire la suite »

FRANDROİD: La Tesla Model Y casse outrageusement tous les records en EuropeSi la Tesla Model Y reste la voiture la plus vendue en Europe au mois de septembre, la marque doit faire face à une concurrence très rude de la part de MG. La firme chinoise se place sur la 2ème marche du podium avec sa compacte électrique à bas prix.

La source: Frandroid | Lire la suite »

CLUBİC: La baisse des ventes de Tesla Model S et X oblige Panasonic à revoir sa productionCertains modèles de Tesla (model S et X notamment) voient leurs ventes baisser, ce qui force Panasonic à s'adapter et à réviser sa stratégie de production de batteries.

La source: Clubic | Lire la suite »

INVESTİNGFRANCE: Tesla: Les ventes de VE fabriqués en Chine chutent de 2,6% sur un mois en octobreTesla: Les ventes de VE fabriqués en Chine chutent de 2,6% sur un mois en octobre

La source: InvestingFrance | Lire la suite »