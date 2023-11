Tesla annonce un nouveau modèle de voiture électrique à 25 000 euros

Le prix des véhicules électriques est considéré comme un des principaux écueils à son achat plus massif par les particuliers. Il faut dire que les constructeurs ont dû mal à abaisser les coûts, ces dernières étant les seules capables de construire des voitures dont le prix tourne autour des 30 000 euros. Mais Tesla pourrait bien changer les choses dans le domaine, avec un nouveau modèle exceptionnel.

Elon Musk était vendredi dernier en visite dans son usine de Gruenheide, dans la banlieue de Berlin. À cette occasion, il a rencontré le personnel, qu'il a félicité, et à qui il a par ailleurs confié une grande nouvelle. Le milliardaire a expliqué aux employés du site qu'un nouveau modèle de Tesla allait voir le jour sur leurs lignes de production, et qu'il coûterait tout simplement 25 000 euros. Une véritable révolution dans le business model du constructeur, puisqu'à ce jour, la voiture de la marque la moins chère est la Tesla Model 3 Propulsion, cotée à 42 990 euros. Il n'a pas pu lui dire quand cette production tant attendue allait pouvoir démarrer

