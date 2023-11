Terrorisme : tueur d'Arras, Merah, Clain, Kouachi... les fratries du mal au cœur de la radicalisation

Chez les frères Clain, autres figures du jihadisme toulousain, Fabien et Jean-Michel se complétaient. Le premier écrivait des chansons, le second les mettait en musique. Cadre de Daech, le duo mort en Syrie a revendiqué les attentats du 13-Novembre 2015, à Paris. Les Kouachi, Chérif et Saïd, ne dérogent pas à la règle du « frèrisme ». Comme pour les Clain, ils cheminent main dans la main.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LILLE_ACTU: De nombreux comédiens de renom au 24e Arras Film FestivalDe nombreux comédiens de renom vont débarquer à Arras (Pas-de-Calais) du 3 au 12 novembre 2023 à l'occasion de la 24e édition de l'Arras Film Festival. Voici les acteurs que vous pourrez croiser tout au long de l'événement.

La source: Lille_actu | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Voici les acteurs que vous pourrez croiser à Arras pour le festival du filmLa 24e édition de l'Arras Film Festival se tiendra du 3 au 12 novembre prochains. Voici les acteurs que vous pourrez rencontrer.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

RTLFRANCE: Attentat d'Arras : la mère de Mohammed Mogouchkov demande à se constituer partie civileDans le dossier de l'attentat d'Arras, une information judiciaire est toujours ouverte pour assassinat et complicité d'assassinat terroriste, dans laquelle trois personnes sont mises en examen : Mohammed Mogouchkov, l'assaillant, son petit frère et son cousin.

La source: RTLFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Toulon: un trentenaire condamné à six mois de prison avec sursis pour apologie du terrorismeVIDÉO - Un trentenaire a été condamné ce lundi 30 octobre à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulon pour apologie du terrorisme. L'homme avait inscrit huit tags sur plusieurs dizaines de mètres.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LEPOINT: Un homme condamné à 10 ans de réclusion pour terrorismeUn jeune homme de 26 ans a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour sa participation à une association de malfaiteurs terroriste. Il était jugé pour avoir joué un rôle central dans le conditionnement de son ami qui a commis une attaque au couteau près de l'Opéra.

La source: LePoint | Lire la suite ⮕

20MINUTES: Gard : Un « homme travaillant dans une mosquée », poursuivi pour apologie du terrorismeSelon « Midi Libre », il s’agirait d’un imam travaillant pour la mosquée Al Mouhsinine de Beaucaire

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕