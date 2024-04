Terrible chute collective lors de la 4e étape du Tour du Pays Basque

Une terrible chute collective s’est produite lors de la 4e étape du Tour du Pays Basque, le 4 avril 2024. CYCLISME - Ce sont des images d’une chute collective qui font froid dans le dos. Une chute spectaculaire qui pourrait aussi rebattre les cartes de la saison des grands tours cyclistes (Italie, France, Espagne) qui approche. Un autre coureur, l’Australien Jay Vine, est resté très longtemps immobile sur le sol, pris en charge par les secours.

Son équipe a également annoncé qu’il avait été transporté vers l’hôpital. Les organisateurs ont un moment neutralisé la course, avant de la relancer.ce printemps sur les courses cyclistes. Mercredi dernier, Wout Van Aert a notamment été pris dans une chute collective dans A travers la Flandr

Chute Collective Tour Du Pays Basque Cyclisme Saison Des Grands Tours Cyclistes Accident

