Terres rares : Lynas trouve un accord pour son usine en Malaisie

L'usine de Lynas en Malaisie est l'un des rares sites de transformation de terres rares en dehors de Chine. (Goh Seng Chong/Bloomberg)

Soulagement à la Bourse de Sydney. Lynas a vu son titre bondir de 15 % après avoir obtenu le droit de poursuivre ses opérations de raffinage de terres rares en Malaisie, au moins jusqu'en mars 2026. Les autorités du pays asiatiques ont renouvelé la licence du groupe, l'un des rares à raffiner hors de Chine, après que ce dernier a modifié ses procédés de traitement des métaux pour limiter les déchets radioactifs.

Depuis 2012, le groupe exploite sur place une usine de raffinage de terres rares, des métaux stratégiques pour l'industrie de la défense mais aussi pour les énergies renouvelables. On en trouve par exemple dans certains moteurs de voitures électriques ou dans les turbines des éoliennes en mer. Cette activité était toutefois contestée par les populations locales et les autorités malaisiennes en raison des risques de pollution radioactive. headtopics.com

Le ministre des sciences de la Malaisie, Chang Lih Kang, a indiqué que les deux conditions de renouvellement de la licence de Lynas avaient été levées après que l'entreprise a proposé un moyen d'extraire le thorium et de l'isoler. Le thorium est un élément radioactif présent dans le minerai australien que Lynas importe.

Le quasi-monopole de la Chine sur les terres rares est toutefois de plus en plus contesté. D'autant que Pékin n'hésite pas à les utiliser comme

