Terrena en voie de devenir actionnaire majoritaire de Tipiak

L’enjeu ? Devenir l’actionnaire majoritaire du groupe Tipiak à hauteur de 77,95 %. La conclusion de l’accord d’acquisition ne pourra intervenir qu’après la consultation des instances représentatives du personnel respectives des groupes Tipiak et Terrena.Les actionnaires familiaux historiques ont choisi de transmettre le contrôle du capital à un groupe coopératif agricole et alimentaire, ancré dans le Grand Ouest.

L’usine Charal de Sablé-sur-Sarthe, qui fait travailler 400 personnes zone de l’Aubrée, va arrêter l’abattage des porcs. Cette filière sera transférée à Évron, en Mayenne, dans les prochains mois. Une évolution qui s’inscrit dans un plan de réorganisation à l’échelle du groupe Bigard mais qui ne devrait pas avoir d’impact sur l’emploi, selon les syndicats.

La coopérative Terrena, basée à Ancenis, devrait racheter TipiakTerrena et les actionnaires de Tipiak sont entrés en « négociations exclusives » en vue du rachat, par la coopérative agricole, du fabricant de plats préparés surgelés basé en Loire-Atlantique. Lire la suite ⮕

A Corcoué/Logne, l'ancienne mairie devient une maison pour les créateurs et les citoyensNouvelle vie pour l'ancienne mairie de Corcoué sur Logne ! La municipalité veut accueillir des créateurs, des entrepreneurs et des citoyens dans ces locaux. Lire la suite ⮕

Après les émeutes, les tensions demeurent entre la police et les jeunesSi une majorité de Français conservent une image positive des forces de l’ordre, les relations sont néanmoins de plus en plus difficiles auprès des jeunes et dans certains quartiers. Lire la suite ⮕

Actions, obligations : les gagnants et les perdants de la pause sur les taux de la BCERetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕

Astérix est dans les bacs, les libraires de Montpellier sont dans les starting-blocks'L'iris blanc', dernier épisode du héros gaulois, est disponible et en bonne place chez Sauramps comme à la Fnac... Lire la suite ⮕

Istres : des activités pour renforcer les liens entre les parents et les enfantsPour cette première édition de la semaine de la parentalité, les trois centres sociaux de la ville ont travaillé main dans la main pour proposer de nombreuses activités. Lire la suite ⮕