Tentative d'attentat déjouée contre le ministre de la Sécurité nationale israélien

Figure de l’extrême droite israélienne, Ben Gvir est une cible privilégiée des ennemis d’ Israël . Ce jeudi 4 avril, le Shin Bet a affirmé avoir déjoué un attentat contre le ministre de la Sécurité nationale, rapportent plusieurs médias locaux, dont le Jerusalem Post . Le service de renseignements israélien indique avoir démantelé une cellule terroriste composée d’Arabes israéliens et de Palestiniens, qui aurait eu comme objectif d’assassiner l’homme politique à l’aide d’un lance-roquettes RPG.

Les 11 suspects, arrêtés cette semaine, projetaient également des attaques contre des bases de Tsahal et prévoyaient de capturer des soldats israéliens, selon le Shin Bet, cité par le Times of Israel. D’autres sites sensibles étaient aussi visés, comme l’aéroport Ben Gourion, le complexe gouvernemental de Jérusalem ou la colonie de Kiryat Arba, en Cisjordanie, lieu de résidence de Ben Gvir. Les quatre suspects palestiniens sont originaires de Tulkarem et Jénin

Attentat Shin Bet Ben Gvir Sécurité Nationale Israël

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Le_Figaro / 🏆 15. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un commerçant français victime d'une tentative de vol à main arméeLe patron d'une armurerie raconte comment il a été attaqué par un individu armé qui a tenté de le voler.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Audience électrique pour une tentative d’extorsion, le procès des suspects renvoyésSuspectés d’une extorsion commise le 25 mars à Montauban, deux Montalbanais de 22 et 26 ans devaient être jugés en comparution immédiate, ce 3 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Montauban. À la demande de l’un des mis en cause, le procès a été renvoyé au 3 mai 2024.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Audience électrique après une tentative d’extorsion, le procès des suspects renvoyésSuspectés d’une extorsion commise le 25 mars à Montauban, deux Montalbanais de 22 et 26 ans devaient être jugés en comparution immédiate, ce 3 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Montauban. À la demande de l’un des mis en cause, le procès a été renvoyé au 3 mai 2024.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Trois hommes interpellés pour tentative d’assassinat à La RochelleLundi 1er avril, au petit matin, une rixe a éclaté entre un groupe de personnes et un homme à la sortie de la boîte de nuit l’Oxford. La victime est dans un état grave, son pronostic vital est engagé

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Trois mineurs en garde à vue pour tentative de meurtre sur une adolescente de 14 ansAprès l’agression mardi d’une adolescente de 14 ans devant son collège, trois mineurs, dont au moins une était scolarisée dans le même établissement, ont été placés en garde à vue ce mercredi 3 avril pour tentative de meurtre sur mineur, selon un communiqué du parquet de Montpellier.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Un footballeur sud-africain tué lors d'une tentative de vol à main arméeLe Sud-Africain Luke Fleurs (24 ans), qui jouait pour le club le plus populaire du pays, les Kaizer Chiefs, a été tué lors d'une tentative de vol à main armée de sa voiture à Johannesburg, a confirmé la police jeudi.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »