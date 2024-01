Tentations alimentaires : trois conseils pour résister aux envies

Tentations alimentaires : voici trois conseils faciles à mettre en place pour pouvoir résister aux petites envies. Nous avons tous vécu ce moment de tentation gourmande irrépressible. Voici trois stratégies mentales recommandées par des experts, comme indiqué par le média The Conversation pour résister à la tentation.

Plutôt que de se concentrer sur les conséquences négatives à long terme sur notre santé face à un irrésistible gâteau, les scientifiques suggèrent de privilégier une attention accrue au moment présent. Découvrez trois approches étayées par des recherches récentes pour vous guider vers des habitudes alimentaires plus saines et une expérience de repas plus sereine. Tentations alimentaires : voici trois conseils faciles à mettre en place pour pouvoir résister aux petites envies. Pas moins de sept études concernant 4000 participants ont permis de comprendre que face à la tentation, penser aux conséquences les plus proches serait la meilleure façon de résister





bibamagazine » / 🏆 69. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les caractéristiques des CancersDécouvrez les traits de personnalité des Cancers et leur attachement à la vie domestique.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »

Horoscope de la semaine pour chaque signeDécouvrez les conseils astrologiques personnalisés pour chaque signe pour la semaine à venir.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Quelle lingerie porter au quotidien ?Découvrez les conseils pour choisir la lingerie adaptée à votre morphologie et souligner vos courbes.

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Comparaison entre le Galaxy S23 et le Pixel 8 : quel smartphone compact choisir ?Découvrez les différences entre le Galaxy S23 et le Pixel 8 pour choisir le meilleur smartphone compact. Lequel est fait pour vous ?

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »

La légende du colibri : agir pour un avenir plus vertDans cet article, découvrez comment chacun peut contribuer à la protection de l'environnement en adoptant une routine plus responsable dans la salle de bains.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Les évolutions du permis de conduire en FranceDécouvrez les cinq évolutions à venir concernant le permis de conduire en France, notamment l'abaissement de l'âge requis pour passer le permis à 17 ans.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »