Tensions en mer Rouge entre les houthistes et les forces américaines

La mer Rouge est le théâtre depuis 2016 d’une série d’échanges musclés à bas bruit entre les rebelles houthistes et leur parrain iranien d’un côté, et de l’autre l’Arabie saoudite puis Israël et maintenant les États-Unis. La tension est montée d’un cran depuis le 12 janvier, lorsque les forces américaines et britanniques, utilisant missiles et avions de combat, ont frappé une quinzaine de sites tenus au Yémen par les houthistes.

Une réaction forte, en réponse aux nombreuses opérations des houthistes visant à perturber le trafic maritime en mer Rouge, en signe de soutien au peuple palestinien. « Il s’agit d’une région du monde où on a l’habitude d’employer la violence armée pour faire passer des messages à caractère politique, tout en évitant que les choses dégénèrentdécrypte le vice-amiral d’escadre (2s) Pascal Ausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES).« Par ces bombardements limités, les Américains disent aux houthistes : “Attention, n’allez pas trop loi





Multiplication des attaques contre les navires dans la mer RougeLes attaques contre les navires croisant dans les eaux internationales de la mer Rouge se multiplient, ciblant officiellement les navires « liés à Israël », mais touchant en réalité n'importe quel bâtiment, civil ou militaire. Quels rôles jouent l'Égypte et l'Arabie saoudite, qui paraissent bien discrets ? Les attaques par drones entraînent-elles une réflexion sur la manière de mener le combat naval auprès des marines occidentales ? Éléments de réponse avec Héloïse Fayet, chercheuse à l'Ifri.

