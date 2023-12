Tensions à l'Assemblée nationale lors du vote de la loi immigration

Une journée "assez inconfortable", "pas si loin du mauvais rêve" et "qu'on a hâte de voir finir". C'est par ces mots que plusieurs députés et collaborateurs résument l'atmosphère à l'Assemblée nationale ce mardi 19 décembre, alors que le Parlement est finalement parvenu à voter la loi immigration dans la douleur.

La majorité a, elle, frôlé l'implosion, poussant Emmanuel Macron à envisager pendant quelques heures une cartouche constitutionnelle, via l'article 10 de la Constitution, utilisée à seulement trois reprises depuis 65 ans. Le camp présidentiel reste cependant en crise ouverte ce mercredi matin: le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, opposé au durcissement du projet de loi a présenté sa démission tard dans la soirée et pas moins de 62 députés de la majorité n'ont pas voté pour le texte. Retour sur 24h de tractations et de débats politique





