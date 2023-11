Tension en France suite à la pénurie de carburant

Une « opinion publique exaspérée de ne pas trouver de carburant ». « Une situation éruptive ». En ce mois d’octobre 2022, les titres de presse font état de la grande tension qui une fois encore traverse la France. La détermination du gouvernement à faire passer sa réforme des retraites n’est pas la seule en cause.Depuis la fin du mois de septembre, les raffineries tricolores sont à l’arrêt pour réclamer des augmentations de salaires, privant les Français de leur précieux carburant.

En Haute-Savoie, un fait divers dramatique fait même la une de l’actualité. Excédé après s’être fait doubler à la station essence de Saint-Julien-en-Genevois, un homme a poignardé à six reprises un père de famille de 33 ans, sous les regards horrifiés de ses enfants.Fort heureusement la victime s’en est sortie. Et ce genre de tragédies représente bien moins la règle que l’exceptio





LaCroix » / 🏆 18. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Savoie: une statue de Béatrice de Savoie retrouvée décapitéeLa statue de Béatrice de Savoie, érigée sur une place de la commune des Échelles en Savoie, a été retrouvée décapitée ce mardi 31 octobre.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

Savoie : une statue de Béatrice de Savoie retrouvée décapitée, une enquête ouverteUne statue de Béatrice de Savoie a été retrouvée décapitée ce mardi 31 octobre dans la commune des Échelles (Savoie). Une enquête a été ouverte par la gendarmerie locale.

La source: CNEWS - 🏆 33. / 28,125 Lire la suite »

Halloween : des mesures d’interdiction mises en place en Isère et Haute-SavoieDu mardi 31 octobre jusqu'au mercredi 1er novembre, des mesures d’interdiction sont appliquées dans les départements de l’Isère et de la Haute-Savoie, afin de prévenir 'd’éventuels troubles à l’ordre public à l’occasion de...

La source: France3Provence - 🏆 55. / 23,4375 Lire la suite »

Un fromager japonais de Haute-Savoie sacré vice-champion du monde de racletteC'est un fromager helvète qui a remporté les premiers Championnats du monde de raclette, qui se tenaient en Suisse dimanche. Un producteur japonais venu de France a réussi à se hisser à la deuxième place du classement.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

Sécheresse : 'Une lente amélioration' est observée en Haute-Savoie, mais la situation hydrologique reste fragiAprès plusieurs mois de sécheresse et des températures plus élevées que les normales de saison, 'une lente amélioration' est à noter en Haute-Savoie. Conséquence : quatre secteurs du département voient leur vigilance sécheresse...

La source: France3Provence - 🏆 55. / 23,4375 Lire la suite »

Un important incendie ravage un centre de tri : 84 pompiers mobilisés en Haute-SavoieUn incendie s’est déclaré dans un site de traitement de déchet dans la nuit de dimanche 22 à lundi 23 octobre 2023 à Chêne-en-Semine (Haute-Savoie). 84 pompiers luttent contre les flammes qui menacent de se propager à un troisième bâtiment.

La source: OuestFrance - 🏆 56. / 23,4375 Lire la suite »