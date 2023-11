Tennis : Ons Jabeur fait don d’une partie de ses gains aux enfants palestiniens

Ce n'est pas un message politique, juste de l'humanité, je veux la paix dans le monde, c'est tout», a ajouté la joueuse de 29 ans, star en Tunisie et première joueuse du monde arabe à ce niveau en tennis. «J'ai décidé de donner mon +prize money+ pour aider les enfants palestiniens», a-t-elle ensuite précisé sur ses réseaux sociaux.

