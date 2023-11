Tendance, chaud et à moins de 70 euros, ce bombardier double-face Zara va faire notre automne-hiver !

Bombardier double-face Zara : cette veste ultra-tendance à shopper pour faire sensation à l’automne-hiver 2023nous a particulièrement tapé dans l’œil avec son design bimatière aussi chic que pratique et son prix riquiqui. Pelucheuse d’un côté et en cuir synthétique de l’autre mais surtout ultra-tendance, cette veste cumule forcément toutes nos convoitises.

À porter avec tout et à moins de 50 euros, cette paire de bottes Zara est l’achat à ne pas manquer de la saison ! Intemporel et à moins de 70 euros, ce manteau Zara décliné en quatre couleurs est le basique ultime qu’on va acheter cette saison !

Chic, un brin rock et surtout très pratique, ce sac Zara à moins de 50 euros va booster tous nos looks d’automne

