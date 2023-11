Temu : un site de vente en ligne aux prix alléchants

Si vous lancez TikTok en ce moment, vous ne pouvez pas passer à côté des publicités pour Temu , un site de vente en ligne proposant des prix très alléchants. Est-ce trop beau pour être vrai ? Comment les prix peuvent-ils être aussi bas ? Peut-on faire confiance à ce site ? Voici notre avis sur Temu . Qu’est-ce que Temu ? Revenons d’abord sur le site en lui-même, également disponible en application. Il s’agit d’un nouveau site d’e-commerce comme Amazon, AliExpress ou Wish.

Dessus, on y trouve de tout : des vêtements, de l’art, des gadgets, mais aussi des produits électroniques à des prix souvent dérisoires. Le site mise beaucoup sur l’achat compulsif à moins de 5 euros (voire moins d’un euro). On y trouve néanmoins des produits plus chers, comme le Galaxy A14 par exemple, à 180 euros. Comme sur Amazon ou d’autres sites de vente en ligne , il s’agit en réalité d’une place de marché (marketplace) sur laquelle différents vendeurs peuvent vendre leurs produits. Le smartphone de Samsung est ainsi vendu par un certain « Mobile Buy





Lire la suite: FRANDROİD » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

TF1: Est-ce que le dicton “plus c’est long plus c’est bon” est toujours vrai ?Au risque d'en décevoir certains, Maïa Mazaurette met fin au dicton 'plus c’est long plus c’est bon'. Quand le rapport sexuel s’éternise, il y a deux risques essentiels : l’ennui et la douleur. Quand on est de l’autre côté du pénis, on peut aussi avoir l’impression que le marathon sexuel sert surtout à booster l’ego du partenaire.

La source: TF1 | Lire la suite »

RFI: Guerre Israël-Hamas: comment en est-on arrivé là, comment en sortir?RFI est en édition spéciale en direct de Paris et de Jérusalem ce jeudi matin pour évoquer le conflit en cours entre le Hamas et Israël.

La source: RFI | Lire la suite »

VANİTYFAİRFR: Pensées intrusives : qu’est-ce que c'est et comment s’en débarrasser ?Ce sont des idées ou des images qui surviennent dans notre esprit de manière totalement inattendue.

La source: VanityFairFR | Lire la suite »

LAPROVENCE: C'est officiel, 'Secret Story' est de retour et le casting est ouvertL'émission de téléréalité 'Secret Story', qui s'était arrêtée en 2017, fera bientôt son retour, a annoncé le groupe TF1 vendredi, en lançant le casting des candidats.

La source: laprovence | Lire la suite »

MADAMEFİGARO: Qu'est-ce que Temu, l'inquiétante application shopping la plus téléchargée en France ?Elle est classée numéro 1 sur l’AppStore en France : Temu, la nouvelle application virale d’ultra-fast fashion, a tout d’une grande et cartonne en France. Mais à quels prix ?

La source: Madamefigaro | Lire la suite »

LAPROVENCE: TikTok, YouTube et jeux vidéo : comment limiter la consommation des ados sans diaboliser les écransRetrouvez l'actualité de votre région avec votre quotidien décliné en éditions locales

La source: laprovence | Lire la suite »