Temu : l'application d'e-commerce qui cartonne en France

«Shop like a billionnaire» («achetez comme un milliardaire», en français). Ce slogan pompeux est celui de Temu, le site d’e-commerce du groupe PDD Holdings. Son application, elle, est disponible en France depuis le mois d’avril. Elle trône aujourd’hui en première position des applications gratuites les plus téléchargées du pays. De quoi faire de l’ombre au mastodonte de la fast fashion Shein (numéro 3 sur l’AppStore), et Amazon (6e place).

Sur l’application mobile, on trouve de tout : bijoux, instruments de musique, produits électroniques, accessoires pour animaux... Mais surtout, de la mode à des prix imbattables. Comptez 1,97 euros pour le haut femme le moins cher, 2,48 euros pour une robe ou encore 37 centimes un lot de boucles d’oreilles. Le principe cartonne : selon un récent communiqué de Médiamétrie, Temu comptait 9,5 millions d'utilisateurs au mois de juin rien qu’en France. Des chiffres qui font pousser des ailes à cette société qui, lors du SuperBowl 2023, s’offrait 30 secondes de spot publicitaire pour 7 millions de dollar

