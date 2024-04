Températures estivales en France ce week-end

Ce week-end sera un premier avant-goût de la saison estivale avec des températures avoisinant les 30 degrés, soit 10 degrés de plus que les normales de saison. Des records pour un mois d’avril pourraient même être battus, notamment dans le Sud-Ouest . 48.5°C relevés au MaliDans le Nord et le Pas-de-Calais, Météo -France annonce des températures entre 20 et 23°C l’après-midi sur le Douaisis, le Cambrésis et la métropole lilloise.

Des valeurs de 5 à 8°C supérieures aux normales de saison et qui ont pour origine une masse d’air venue du Maghreb et du sud de l’Europe, un phénomène appelé « plume de chaleur ».Cette expression employée en juin 2022 par le climatologue Christophe Cassou, directeur de recherche au CNRS et auteur principal du 6e rapport du GIEC, doit son nom à la forme de la masse d’air sur les cartes météorologiques, sorte de langue d’air chaud venant du Su

