Tempête : la décision généreuse de ces restaurateurs d’Audinghen

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciarán: comment le Boulonnais se prépare au coup de vent?Selon les dernières prévisions, la tempête Ciarán devrait souffler durant trente-six heures, sur le littoral. Les premières rafales sont attendues dans la nuit de mercredi à jeudi. Certaines pourraient atteindre 130 km/h. Le Boulonnais se prépare.

LAVOIXDUNORD: Boulonnais : à la veille de la tempête, déjà des conditions de mer difficilesSur le littoral du Pas-de-Calais, la tempête Ciaran n’est attendue que dans la nuit mais déjà, ce mercredi matin, on observait de gros paquets de mer, notamment aux abords de la digue Carnot.

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciaran : comment le Boulonnais s’est mis en sécurité?La tempête Ciaran et ses vents violents vont traverser la région de Boulogne toute la journée. Anticiper et se préparer à avoir le moins de dégâts possible, c’est ce qui a été fait. Voici le point sur les consignes de sécurité et les activités qui serontperturbées.

LAVOIXDUNORD: Boulonnais: ce mercredi, c’était (presque) le calme avant la tempêteDes promeneurs les bottes dans l’eau, des amateurs de grands bols d’air iodé et même des kite surfeurs profitant d’un vent favorable. Ceux qui ont fréquenté le littoral hier du Portel à Wissant n’avaient pas (encore) la tempête en tête.

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciaran : ça va «cogner» dès 7h ce jeudi dans le BoulonnaisLes prévisionnistes ne sont pas tous d’accord sur la puissance du vent qui touchera le Boulonnais ce jeudi mais leurs points de vue concordentsur l’heure de début de l’épisode.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : les couvreurs s’attendent à crouler sous les appelsLa tempête Ciaran va balayer le Grand Ouest dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre. Des mesures de sécurité ont été prises. Les couvreurs, eux, s’attendent à être très sollicités.

