Tempête Ciaran: une vague de plus de 20 mètres mesurée au large de Brest

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninÉtoiles de David taguées: un témoin qui a permis l'interpellation d'un couple de Moldaves raconte avoir "vu une femme dessiner des étoiles de David"Un couple de Moldaves suspecté d'avoir tagué des étoiles de David dans le Xe arrondissement de Paris a été arrêté

ACTUFR: Tempête Ciaran : des mesures de sécurité mises en place à BrestFermeture des parcs et jardins, des terrains de sport... Le point sur les mesures de sécurité prises par la Ville et Brest métropole.

ACTUFR: Tempête Ciaran : l'aéroport Brest Bretagne va fermer temporairementLes conditions météorologiques prévues avec l'arrivée de la tempête Ciaran incitent à la prudence. L'aéroport Brest Bretagne fermera mercredi 1er novembre à partir de 17 h.

BFMTV: Tempête Ciaran: une partie d'une grue s'effondre à Brest en raison des vents violentsVIDÉO - La tempête Ciaran a commencé à s'abattre sur l'ouest de la France où trois départements sont toujours placés en vigilance rouge aux vents violents.

BFMTV: Tempête Ciarán: le bras d'une grue cède à Brest à cause du ventVIDÉO - La tempête Ciaran a frappé la France ce mercredi soir. Des rafales de vent ont été enregistrées à plus de 200 km/h localement. À Brest, le bras d'une grue a cédé à cause de la puissance des bourrasques.

BFMTV: Tempête Ciaran: Préparatifs et alertes face à l'arrivée de la tempêteLes autorités et les habitants des villes de Concarneau, Ploemeur, Pornichet se mobilisent pour faire face à la tempête Ciaran. Les sapeurs-pompiers et Météo France mettent en garde contre les risques de vents violents, de fortes pluies et de chutes d'arbres.

MAGAZINECAPITAL: Tempête Céline et tempête Ciaran : comment être indemnisé en cas de dégâtsCommerces et routes inondés, foyers privés d’électricité et habitations sinistrées… La semaine dernière, la tempête Céline a balayé tout le territoire français le temps d’un week-end. Et elle ne vient pas seule. Ce jeudi 2 octobre, une autre catastrophe climatique - nommée Ciaran cette fois - devrait frapper les côtes françaises. Si votre logement venait à subir des dégâts, sachez que votre assurance a le devoir de vous couvrir… sous certaines conditions. La Caisse centrale de réassurance (CCR), l’organisme qui chapeaute le régime des catastrophes naturelles, revient donc pour Capital sur les démarches à suivre pour obtenir réparation.

