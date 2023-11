Tempête Ciaran: une vague de 21 mètres mesurée au large du Finistère

La bouée météorologique des Pierres noires, qui permet de mesurer la houle en temps réel, relève une hauteur significative des vagues de 11 mètres en moyenne. "Ces vagues arrivent après le passage de la dépression. Celle-ci circule dans le rail d'Ouessant et à l'arrière, on a toute la houle qui déferle sur le littoral", explique notre journaliste météo Marc Hay.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEPOINT: Tempête Ciaran : le Finistère entre dans une nuit d’enferRoute fermée à la circulation à Carantec, avant le passage de la tempête Ciaran, mercredi 1er novembre.

La source: LePoint | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: une rafale de vent à 207 km/h enregistrée dans le FinistèreVIDÉO - La tempête Ciaran a commencé à souffler sur l'ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi, des rafales à plus de 200km/h ont été enregistrées dans le Finistère aux alentours de 4 heures du matin.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: le maire-adjoint de Porspoder dans le Finistère témoigne 'd'une nuit extrêmement impressionnante'VIDÉO - Le maire-adjoint de Porspoder, Gaël Hamayon, était en direct ce jeudi matin dans Première édition pour évoquer les vents violents provoqués par la tempête Ciaran.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciarán: 'On appréhende toujours une tempête', confie Rudy Coulon (président de la SNSM de Trébeurden)VIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée. Les bénévoles de la SNSM seront mobilisés toutes la nuit dans les zones concernées par le passage de la tempête.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : des vents supérieurs à 130 km/h attendus mercredi et jeudi dans le FinistèreLa tempête Ciaran devrait frapper le Finistère dès mercredi 1er novembre au soir. Les vents seront très violents et les vagues démesurées entraînant un risque de vague-submersion.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

LOBS: Tempête Ciaran: Finistère, Côtes-d'Armor et Manche en vigilance rouge jeudiTrois départements bretons en vigilance orange en prévision de la 'très forte tempête automnale' Ciaran qui va frapper le quart nord-ouest de la France à partir de mercredi soir avec des rafales pouvant atteindre 170 km/h

La source: lobs | Lire la suite ⮕