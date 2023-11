Tempête Ciaran : une trombe marine observée sur la côte belge

Les trombes marines se forment quand les conditions météo sont agitées, qu’il y a des nuages orageux et des fortes différences de pression et de températures. La Belgique sera touchée, comme le Nord - Pas-de-Calais, par la tempête Ciaran dans la matinée de ce jeudi.

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciaran: les TER ne circuleront pas dans les Hauts-de-France ce jeudiLa SNCF a décidé de ne pas faire circuler les TER dans la région Hauts-de-France au plus fort de la tempête pour assurer la sécurité des voyageurs. Les TGV devraient circuler normalement.

LACROIX: Tempête Ciarán : les départements les plus touchés en vigilance orangeAlors que la tempête Ciarán va frapper le quart nord-ouest de la France à partir de la soirée du mercredi 1er novembre, les prévisionnistes alertent mardi 31 octobre sur les départements qui seront les plus touchés par « la très forte tempête automnale ».

BFMTV: Tempête Ciaran: les prévisions dans les Hauts-de-FranceVIDÉO - Des risques de submersion marine et des vents violents sont attendus ce jeudi 2 novembre dans la région des Hauts-de-France. En prévision de la tempête Ciaran, plusieurs mesures ont été prises dans la région.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : les parcs et les jardins fermés à ThouarsDepuis le 31 octobre et jusqu’au 6 novembre, la ville de Thouars a pris la décision de fermer l’accès aux parcs et aux jardins face au risque météorologique important.

LILLE_ACTU: Tempête Ciaran : le restaurant de plage Les Mouettes obligé de fermer à Mers-les-BainsLes Mouettes, restaurant de plage à Mers-les-Bains, ne pourra pas accueillir de public pendant deux jours. Il est obligé de fermer en raison de la tempête Ciaran.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : les couvreurs s’attendent à crouler sous les appelsLa tempête Ciaran va balayer le Grand Ouest dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre. Des mesures de sécurité ont été prises. Les couvreurs, eux, s’attendent à être très sollicités.

