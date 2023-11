Tempête Ciaran. Une rafale de vent à 154 km/h relevée à la pointe de Chemoulin, en Loire-Atlantique

Le vent a soufflé jusqu’à 154 km/h à la pointe de Chemoulin, près de Saint-Nazaire, selon le site Méteociel. Toujours selon Météociel, des pointes à 106 km/h ont été relevées à Nantes et 102 km/h à Nort-sur-Erdre.

Enfin, d’après les premières informations, vagues maximales de près de 12 mètres ont été mesurées sur le plateau du Four, au large du Croisic.Les vents violents de la tempête Ciaran ont commencé à déferler sur l’Ouest, avec un pic attendu dans la nuit de ce mercredi 1er au jeudi 2 novembre.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: « Ce sera un sacré coup de vent » : la tempête Ciaran va également balayer la Loire-AtlantiqueDes rafales pouvant dépasser les 130 km/h sont attendues sur le littoral de Loire-Atlantique, qui ne sera pas épargné par la tempête Ciaran dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023. Dans les terres, le vent dépassera aussi les 100 km/h.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : chutes d’arbres et inondations sont à craindre en Loire-AtlantiqueLes prévisions de Météo France se précisent à mesure que la tempête Ciaran se rapproche. Elle devrait frapper la Loire-Atlantique mercredi 1er novembre vers 21h avec des rafales jusqu’à 150 km/h localement sur la côte.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : aucun train ne circulera en Pays de la Loire jeudiLa SNCF annonce que les trains ne circuleront pas, jeudi 2 novembre 2023, en Pays de la Loire, en raison de la tempête Ciaran. Des vents violents jusqu'à 100 km/h sont attendus.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : chutes d’arbres et inondations sont à craindre en Loire-AtlantiquePour soutenir le travail de la rédaction, certains de nos articles sont payants. Nous proposons de débloquer cet article en vous inscrivant à la newsletter La Matinale.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Comment les villes de Loire-Atlantique se préparent à affronter la tempête CiaranLa tempête Ciaran va frapper la France, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre. En Loire-Atlantique, les villes du littoral, de la presqu’île de Guérande jusqu’à Pornic, mais aussi des terres, comme Nantes, se préparent.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : aucun train ne circulera en Centre-Val de Loire, ce jeudi 2 novembreEn raison du passage de la tempête Ciaran, aucun train régional ne circulera, ce jeudi 2 novembre 2023, en Centre-Val de Loire.

La source: actufr | Lire la suite ⮕