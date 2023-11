Tempête Ciaran : un homme retrouvé mort dans son camion écrasé par la chute d'un arbre

Un chauffeur routier a été retrouvé mort dans son véhicule écrasé par la chute d'un arbre ce jeudi dans l'Aisne, indique le ministre des Transports Clément Beaune à nos confrères de France Info.

