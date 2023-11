Tempête Ciaran : un chauffeur routier meurt dans l'Aisne après la chute d'un arbre

Selon les premiers éléments, l’accident s'est produit dans le sud de l’Aisne, à Ressons-le-Long, sur la Nationale 31 (N31), près de vIGILANCE MAITENUE EN FRANCE Douze départements sont toujours en vigilance orange vent ce jeudi, tandis que la Manche a été maintenue en alerte rouge.

BFMTV: Tempête Ciaran: un chauffeur poids lourds meurt après la chute d'un arbre dans l'AisneUn chauffeur routier a perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi ont annoncé les pompiers, confirmant une information de Clément Beaune. Un arbre serait être tombé sur son véhicule en raison du vent.

