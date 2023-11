Tempête Ciaran : un chauffeur routier meurt dans l'Aisne après la chute d'un arbre sur son camion

07:31 Sur les réseaux Les Côtes-d'Armor et la Manche restent en vigilance rouge jeudi matin Deux départements, les Côtes-d'Armor et la Manche, restaient en vigilance rouge vent jeudi matin sous le passage de la tempête Ciaran qui s'est déclenchée dans la nuit, tandis que le Finistère est repassé en orange, selon Météo-France.

06:43 Le vent a soufflé à plus de 200 km/h dans le Finistère Dans le Finistère, Météo-France a enregistré vers 3h du matin 193 km/h à Plougonvelin, où se trouve la pointe Saint-Mathieu, 171 km/h à Lanvéoc, dans la presqu'île de Crozon, et 156 km/h à Brest. Au niveau de la pointe du Raz a soufflé jusqu'à 207 km/h, selon Météo Express.

21:59 Alerte "Ne prenez pas de risque", et "restez chez vous", exhorte Emmanuel Macron Emmanuel Macron a appelé les"habitants des départements en vigilance" en raison de la puissante tempête Ciaran, attendue dans la nuit de mercredi à jeudi, à ne pas prendre"de risque" et à rester chez eux.Aux habitants des départements en vigilance : ne prenez pas de risque.

21:32 La barre des 100 km/h de vent franchie à Brest La barre des 100 km/heure de vent a été franchie à Brest (Finistère), selon la Chaîne Météo. "Cet évènement météorologique exceptionnel impose l’adaptation de nos plans de transport afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel", a indiqué mercredi soir dans un communiqué la SNCF, qui a pris cette décision"pour éviter d'engager des trains au milieu des perturbations au risque de les voir être bloqués avec des voyageurs à bord".

