Tempête Ciaran : transports, électricité... les perturbations à prévoir en Île-de-France

L'EPT Plaine Commune, lui, ajoute qu'en 'prévention du passage de la tempête Ciaran, ses équipes de la propreté de l’espace public sont sur le terrain pour s’assurer du bon fonctionnement des systèmes d’évacuations des eaux de pluie'. Pour rappel, le territoire de Plaine Commune englobe Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse.

Mairies, départements et préfectures demandent aux habitants de rester informés, via leurs canaux ou encore La Chaîne Météo. Cette dernière souligne dès ce mardi soir qu'il faudra 'être prudent dans vos déplacements et prévoir des difficultés de circulation, des perturbations dans les transports et des risques de coupures d’électricité'.

Par ailleurs, 'le risque de chute de branches d’arbre est important, d’autant plus que les feuilles cette année sont encore bien présentes sur la végétation en raison d'un automne très doux, ce qui augmente leur prise au vent'. Pour les personnes devant se déplacer, il est fort probable qu'elles rencontrent des difficultés dans les transports en commun.

En Île-de-France, Ciaran pourrait être 'une tempête automnale relativement classique', est-il avancé. 'Pour retrouver pareille situation, il faut remonter au 21 octobre 2021, lorsque la tempête Aurore avait provoqué une rafale de 109 km/h à Paris-Montsouris et jusqu’à 153 km/h au sommet de la tour Eiffel'. Des chutes d’arbres et de nombreuses perturbations dans les transports avaient été constatées.

