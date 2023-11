Tempête Ciaran : records de vent battus en Bretagne, circulation routière interdite… le point sur la situation

La circulation routière interdite dans le FinistèreLa circulation est interdite sur l'ensemble du réseau routier du Finistère, a indiqué la préfecture, la tempête Ciaran ayant provoqué 'la chute au sol de très nombreux arbres, branches et lignes électriques et téléphoniques'.

