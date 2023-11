Tempête Ciaran : rafales record en Bretagne, avion déroutés, coupures de courant... Suivez en direct l’évolution de la situation

A woman holding an umbrella crosses a street under the rain ahead of storm Ciaran on November 1, 2023, in Arcachon, south-western France. France went on high alert as a storm dubbed Ciaran threatened to bring gale-force winds and extreme rainfall to the north and west, as well as Britain and Ireland. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP)La tempête Ciaran est arrivée sur le quart Nord-Ouest du pays dans la nuit de mercredi à jeudi.

MEDIAPART: Tempête Ciaran: la circulation des poids lourds interdite en Bretagne jeudiLa circulation des poids lourds sera interdite en Bretagne jeudi en raison des fortes rafales de vent attendues à l’occasion du passage de la tempête Ciaran, a annoncé mercredi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune.

BFMTV: Tempête Ciaran: la circulation des poids lourds interdite en Bretagne jeudiQuelques heures avant le passage de la tempête Ciaran sur une partie du territoire, le gouvernement a détaillé ses mesures, notamment en matière de transport.

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciaran : les poids lourds ont interdiction de circuler ce jeudi en BretagneClément Beaune, le ministre des Transports, a aussi appelé les automobilistes à rester chez eux dans les trois départements classés en vigilance rouge (Manche, Côtes-d’Armor et Finistère).

ACTUFR: Tempête Ciaran : aucun train ne circulera en Bretagne jeudiC'est la SNCF Bretagne qui l'annonce. En raison de la tempête Ciaran attendue mercredi 1er novembre et jeudi 2 novembre sur la région, aucun TER, ni TGV, ne circulera jeudi.

MEDIAPART: Tempête Ciaran: la circulation des poids lourds interdite dans la majeure partie de la Bretagne jeudiLa circulation des poids lourds sera interdite jeudi sur presque toute la Bretagne (Ille-et-Vilaine excepté) en raison des fortes rafales de vent attendues à l’occasion du passage de la tempête Ciaran, a annoncé mercredi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune.

BFMTV: Tempête Ciarán: 'Depuis dimanche on se prépare', explique le directeur régional Enedis BretagneVIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée.

