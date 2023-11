Tempête Ciaran : rafales de vent record, restrictions de circulation... le point après la nuit

En 2022, les catastrophes naturelles en France ont coûté 10 milliards d’euros, un record depuis 1999La vigilance orange « vagues-submersion » est désormais activée pour les littoraux du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique et de la Vendée, précise Météo-France. Des vagues de huit à dix mètres sont attendues sur une partie du littoral atlantique.

BFMTV: 'La tempête Ciaran sera aux abords de la France ce mercredi soir', indique Météo FranceVIDÉO - Météo France organise ce mardi une conférence de presse sur la tempête Ciaran, qui va frapper violemment l’ouest de la France à partir de ce mercredi soir.

RTLFRANCE: Tempête Ciaran : la France se prépare à l'arrivée de la 'violente tempête automnale'Trois départements ont été placés en vigilance rouge pour vents jeudi. Des fortes pluies et des rafales jusqu'à 170km/h sont attendues sur un gros quart nord-ouest de la France.

ACTUFR: Tempête Ciaran à Lyon : vents jusqu'à 100 km/h, Météo France déclenche la vigilanceAprès des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 170 km/h dans l'ouest de la France, Lyon pourra être touchée par des vents de 100 km/h localement ce jeudi.

CNEWS: Météo : après Ciaran, une nouvelle tempête pourrait arriver rapidement en FranceAlors que la tempête Ciaran va gagner le nord-ouest de l’Hexagone cette nuit, une dépression secondaire, dont l’intensité est encore incertaine, pourrait toucher le sud-ouest de la France dès jeudi soir, selon les dernières prévisions météorologiques réalisées ce mercredi 1er novembre.

ACTUFR: Tempête Ciaran : du vent jusqu'à 170 km/h, une vigilance rouge 'probable', selon Météo FranceAvec les vents violents de la tempête Ciaran, Météo France juge 'probable' un passage en alerte rouge ce mercredi 1ᵉʳ novembre. Le début de la tempête est prévu dans la soirée.

BFMTV: Suivez en direct la conférence de presse de Météo France sur la tempête CiaranVIDÉO - Météo France tient une conférence de presse sur la tempête Ciaran qui doit frapper l'ouest de la France à partir de mercredi soir.

