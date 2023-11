Tempête Ciaran : poissonnerie abîmée, arbres couchés... Déjà des dégâts dans le Morbihan

Cela a engendré des perturbations pour la circulation.À lire aussiTempête Ciaran : campings, sentiers, camions… Plusieurs restrictions dans le Morbihan105 interventions recensées à 22 hPour l'heure, 'aucune victime n'est à déplorer', indique la préfecture du Morbihan. À 22 h, les pompiers avaient effectué '105 interventions' dont 40 pour des arbres tombés sur la voie publique.

