Tempête Ciaran. Les pompiers sont intervenus 160 fois en Maine-et-Loire

Jusqu'alors en vigilance jaune, le Maine-et-Loire est désormais placé en vigilance orange aux vents violents par Météo France pour la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023.

LEPOINT: Tempête Ciaran : des rafales de plus de 160 km/h, les premiers dégâts ressentisLa tempête Ciarán a commencé à toucher terre sur le quart nord-ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : 1 168 appels aux pompiers et 127 interventions en Loire-AtlantiqueLes secours ont indiqué qu’ils avaient effectué 127 interventions dans la nuit du mercredi 1er et jeudi 2 novembre 2023. Savenay et la Haie-Fouassière ont été notamment touchées.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran en Loire-Atlantique : déjà 127 interventions des pompiers et un blessé légerLa tempête Ciaran a balayé la Loire-Atlantique la nuit dernière avec des pointes à 154 km/h à la pointe de Chemoulin à Saint-Nazaire et 104 km/h à l’aéroport de Nantes-Atlantique. Les pompiers sont sortis à plus d’une centaine de reprises depuis 21 h. Un motard a été légèrement blessé.

OUESTFRANCE: « Ce sera un sacré coup de vent » : la tempête Ciaran va également balayer la Loire-AtlantiqueDes rafales pouvant dépasser les 130 km/h sont attendues sur le littoral de Loire-Atlantique, qui ne sera pas épargné par la tempête Ciaran dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023. Dans les terres, le vent dépassera aussi les 100 km/h.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : chutes d’arbres et inondations sont à craindre en Loire-AtlantiqueLes prévisions de Météo France se précisent à mesure que la tempête Ciaran se rapproche. Elle devrait frapper la Loire-Atlantique mercredi 1er novembre vers 21h avec des rafales jusqu’à 150 km/h localement sur la côte.

ACTUFR: Tempête Ciaran : aucun train ne circulera en Pays de la Loire jeudiLa SNCF annonce que les trains ne circuleront pas, jeudi 2 novembre 2023, en Pays de la Loire, en raison de la tempête Ciaran. Des vents violents jusqu'à 100 km/h sont attendus.

