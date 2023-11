Tempête Ciaran : le Finistère a enregistré des records absolus de vent, 207 km/h à la pointe du Raz

- La vigilance rouge aux vents violents est maintenue pour deux départements, les Côtes d’Armor et la Manche. - De nombreuses communes sont sans électricité ce jeudi matin, dans toute la Bretagne mais également en Seine-Maritime et dans la Manche où Ciaran s’est déplacée.C’était le premier département touché par les vents et c’est là qu’on dénombre les plus gros dégâts. Dans le Finistère, deux personnes ont été légèrement blessées dont un pompier volontaire selon un bilan transmis par la préfecture.

