Tempête Ciaran : la vigilance rouge est maintenue dans la Manche, 23 départements en vigilance orange

08:10 Pointe du Raz : des rafales jusqu’à 207km/h 08:01 Alerte Tempête Ciaran : 1,2 million de foyers privés d'électricité dont 780.000 en Bretagne Selon Enedis, 1,2 million de foyers privés d'éléctricité dont 780.000 en Bretagne.

06:43 Le vent a soufflé à plus de 200 km/h dans le Finistère Dans le Finistère, Météo-France a enregistré vers 3h du matin 193 km/h à Plougonvelin, où se trouve la pointe Saint-Mathieu, 171 km/h à Lanvéoc, dans la presqu'île de Crozon, et 156 km/h à Brest. Au niveau de la pointe du Raz a soufflé jusqu'à 207 km/h, selon Météo Express.

"Une tempête majeure va frapper dès ce soir une partie du pays. Aux habitants des départements en vigilance : ne prenez pas de risque. Restez chez vous et prenez des nouvelles de vos proches isolés", a écrit le chef de l'Etat sur les réseaux sociaux.

"Cet évènement météorologique exceptionnel impose l’adaptation de nos plans de transport afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel", a indiqué mercredi soir dans un communiqué la SNCF, qui a pris cette décision"pour éviter d'engager des trains au milieu des perturbations au risque de les voir être bloqués avec des voyageurs à bord".

De fortes rafales de vent sont attendues, jusqu’à 110km/h selon @meteofrance. https://t.co/GTFG1P4NaJ 17:26 En vidéo L'impressionnante tempête Ciaran déferle sur la France 16:26 Alerte 30 départements en vigilance orange, trois en alerte rouge Selon le dernier bulletin de Météo France, 13 nouveaux départements ont été placés en vigilance orange, ce jeudi.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LOBS: Tempête Ciaran: Finistère, Côtes-d'Armor et Manche en vigilance rouge jeudiTrois départements bretons en vigilance orange en prévision de la 'très forte tempête automnale' Ciaran qui va frapper le quart nord-ouest de la France à partir de mercredi soir avec des rafales pouvant atteindre 170 km/h

La source: lobs | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: Tempête Ciaran: Finistère, Côtes-d'Armor et Manche en vigilance rouge jeudiLes départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche seront placés à partir de jeudi à 00H00 en vigilance rouge vent en raison de la tempête Ciaran, selon les prévisions de Météo-France

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Tempête Ciaran: Finistère, Côtes-d’Armor et Manche en vigilance rouge jeudiLes départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et de la Manche seront placés à partir de jeudi à 00H00 en vigilance rouge vent en raison de la tempête Ciaran, selon les prévisions de Météo-France.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

20MINUTES: Tempête Ciaran : Finistère, Côtes-d’Armor et Manche en vigilance rouge dès ce soir minuitDix-sept autres départements allant de la Vendée jusqu’au Nord, seront placés en vigilance orange pour vagues-submersion, vent ou pluie-inondation

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: la Manche en vigilance rougeVIDÉO - Comme l’a annoncé Météo-France dans son bulletin de 6h ce mercredi matin, trois départements sont placés en vigilance rouge pour vents violents avant le passager de la tempête Ciaran, dont la Manche. Cette vigilance commencera à minuit ce jeudi.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LACROIX: Tempête Ciaran: Finistère, Côtes-d'Armor et Manche en vigilance rouge jeudiLes départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche seront placés à partir de jeudi à 00H00 en vigilance rouge vent en raison de la tempête Ciaran, selon les prévisions de Météo-France.

La source: LaCroix | Lire la suite ⮕