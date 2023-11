Tempête Ciaran : la circulation interdite dans le Finistère après des chutes d’arbres et lignes électriques

En vous inscrivant à ce service, vous acceptez que votre adresse mail soit utilisée par le Huffington Post, responsable de traitement, pour la gestion de votre inscription à la newsletter. Conformément à la loi du 06/01/1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27/04/2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de portabilité, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous concernant, que vous pouvez exercer auprès de

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNEWS: Tempête Ciaran : des rafales enregistrées à 207 km/h cette nuit dans le FinistèreTrains à l'arrêt, 3.200 pompiers mobilisés dans six départements... La France se prépare à affronter à partir de ce mercredi soir la redoutée tempête Ciaran. Des rafales allant jusqu'à 170 km/h, associées à de fortes pluies sont attendues. Suivez en direct les dernières informations.

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciarán: un blessé léger dans le Finistère après la chute d'un arbreVIDÉO - La tempête Ciaran frappe la France dès ce mercredi soir. Le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche doivent passer en vigilance rouge à partir de minuit, avec des rafales à plus de 170km/h attendues sur les caps exposés.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LIBE: Tempête Ciarán : dans le Finistère, «on se prépare au pire et après on avisera»Consolidation des dunes, mise en alerte des services municipaux, prévention à l’usage des résidents… Le Finistère sud se prépare à affronter Ciarán, attendue dans la nuit de ce mercredi à jeudi.

La source: libe | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciarán: les habitants du Conquet dans le Finistère se préparentVIDÉO - Trois départements en vigilance rouge vents jeudi, 17 classés orange au total: un gros quart nord-ouest de la France se prépare à affronter à partir de mercredi soir la 'très forte tempête automnale' Ciarán, avec des rafales pouvant atteindre 170 km/h associées à de fortes pluies.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : alerte rouge dans le Finistère, des mesures concernant la circulationFermeture de ponts et des aéroports, vitesse autorisée abaissée sur les routes, circulation des poids lourds interdite... Le préfet du Finistère a pris de nouvelles mesures.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

LOBS: Tempête Ciaran: Finistère, Côtes-d'Armor et Manche en vigilance rouge jeudiTrois départements bretons en vigilance orange en prévision de la 'très forte tempête automnale' Ciaran qui va frapper le quart nord-ouest de la France à partir de mercredi soir avec des rafales pouvant atteindre 170 km/h

La source: lobs | Lire la suite ⮕