Tempête Ciaran: l'Ouest de la France balayé par les vents violents, des rafales à plus de...

30 autres sont en vigilance orage pour les vents violents, les crues, les orages, les pluies-inondations ou encore les vagues-submersion.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Les commerçants du nord-ouest de la France anticipent et se préparent à la tempête CiaranVIDÉO - La dépression Ciaran, attendue sur les côtes de l'Ouest de la France dès mercredi et qui derait rester active sur l'Hexagone jusqu'à jeudi midi dans le quart nord-ouest du pays, a été classée par Météo-France parmi les phénomènes potentiellement 'dangereux'.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: le trafic TER interrompu jeudi dans 4 régions de l'ouest de la FranceLa tempête Ciaran doit aborder le nord-ouest de la France mercredi en fin de journée et progresser sur le nord du pays jeudi. Elle devrait générer de puissantes rafales de vent sur le littoral et dans les terres.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Tempête Ciaran : aucun TER ne circulera dans plusieurs régions du nord-ouest de la FranceLa tempête Ciaran va frapper la France dès mercredi avec des rafales de vents allant jusqu'à 150 km/h.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Ouest-France met en accès gratuit toutes les informations liées à la tempête CiaranDu fait de la situation exceptionnelle, Ouest-France a choisi de mettre l’ensemble des informations liées à la tempête Ciaran et à ses conséquences en accès libre et gratuit, site internet et journal numérique.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: La tempête Ciaran commence à déferler sur le nord-ouest de la FranceTransports limités jeudi, vigilance orange étendue à 30 départements, appels à la prudence: les autorités ont multiplié les mises en garde alors que la puissante tempête Ciaran a commencé à balayer les côtes bretonnes mercredi soir et devrait déferler sur un grand quart nord-ouest du pays durant la nuit.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: La tempête Ciaran commence à déferler sur le nord-ouest de la FranceTransports limités jeudi, vigilance orange étendue à 30 départements, appels à la prudence: les autorités ont multiplié les mises en garde alors que la puissante tempête Ciaran a commencé à balayer les côtes bretonnes mercredi soir et devrait déferler sur un grand quart nord-ouest du pays durant la nuit.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕