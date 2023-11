Tempête Ciaran: entre Granville et Gouville, des arbres couchés sur la route

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Granville se prépare à la tempête CiaranVIDÉO - Des vents jusqu'à 170km/h... Granville se prépare à la tempête Ciaran prévue entre ce mercredi soir et ce jeudi matin.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: quelle est la situation à Granville?VIDÉO - La tempête Ciaran s'abat sur la Normandie ce jeudi 2 novembre. À Granville, la nuit a été mouvementée.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : le pic de la tempête bientôt atteint dans le Bessin, soyez prudentsLe pic de la tempête Ciaran sera bientôt atteint dans le Calvados, balayés par des vents violents. Les services d'urgence du Calvados appellent à la prudence.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

RTLFRANCE: Tempête Ciaran : la France se prépare à l'arrivée de la 'violente tempête automnale'Trois départements ont été placés en vigilance rouge pour vents jeudi. Des fortes pluies et des rafales jusqu'à 170km/h sont attendues sur un gros quart nord-ouest de la France.

La source: RTLFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciarán: 'On appréhende toujours une tempête', confie Rudy Coulon (président de la SNSM de Trébeurden)VIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée. Les bénévoles de la SNSM seront mobilisés toutes la nuit dans les zones concernées par le passage de la tempête.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Tempête Ciarán : la 'tempête du siècle' va-t-elle toucher votre département ?Actu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕