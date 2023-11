Tempête Ciaran : Enedis fait les comptes, et le bilan est déjà très lourd, avec de nombreux français privés d'électricité

La FIRE avait été créée après les tempêtes de 1999, elle permet aujourd'hui de mobiliser, en seulement quelques heures, des milliers de techniciens mais aussi tout le matériel nécessaire, vers la ou les régions en alerte. Ici, nous parlons de 3 000 salariés, techniciens et prestataires, de 300 groupes électrogènes et de 30 hélicoptères.

Et le temps presse : 1,2 million de clients d'Enedis restent sans électricité, aves des appels auprès des secours qui se comptent en milliers, une fois le Morbihan, les Côtes d'Armor et les autres départements touchés réunis.

La tempête Ciaran est particulièrement impressionnante. Avec des vents relevés jusqu'à 207 km/h en ravale à la Pointe du Raz, elle a provoqué la fermeture à la circulation du Finistère, tout simplement interdite. Des vagues jusqu'à 21,1 mètres de haut ont d'ailleurs été mesurées au large.

À Brest, où des centaines d'arbres sont tombés cette nuit, les vents ont atteint une vitesse record de 156 km/h, au passage de la tempête. Le chef-lieu du Finistère a d'ailleurs vu l'une de ses grues se briser en deux en pleine nuit.Ciaran a déjà fait une victime. Un chauffeur routier a malheureusement perdu dans la vie dans un accident de la route, dans l'Aisne, provoqué par la chute d'un arbre sur son camion.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLFRANCE: Tempête Ciaran : la France se prépare à l'arrivée de la 'violente tempête automnale'Trois départements ont été placés en vigilance rouge pour vents jeudi. Des fortes pluies et des rafales jusqu'à 170km/h sont attendues sur un gros quart nord-ouest de la France.

La source: RTLFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: 'La tempête Ciaran sera aux abords de la France ce mercredi soir', indique Météo FranceVIDÉO - Météo France organise ce mardi une conférence de presse sur la tempête Ciaran, qui va frapper violemment l’ouest de la France à partir de ce mercredi soir.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciarán: 'Depuis dimanche on se prépare', explique le directeur régional Enedis BretagneVIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : le pic de la tempête bientôt atteint dans le Bessin, soyez prudentsLe pic de la tempête Ciaran sera bientôt atteint dans le Calvados, balayés par des vents violents. Les services d'urgence du Calvados appellent à la prudence.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciarán: 'On appréhende toujours une tempête', confie Rudy Coulon (président de la SNSM de Trébeurden)VIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée. Les bénévoles de la SNSM seront mobilisés toutes la nuit dans les zones concernées par le passage de la tempête.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Tempête Ciaran, la 'tempête du siècle' : faut-il s’attendre aux mêmes dégâts qu’en 1999 ?Actu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕