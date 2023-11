Tempête Ciaran en Finistère: un blessé pris en charge, la préfecture fait un point sur la situation

La circulation est coupée sur la D887 au niveau de Dinéault en raison de la chute d’un arbre sur une ligne haute tension. Les ponts de l’Iroise, Albert Louppe et de Cornouaille (Bénodet/Combrit) sont par ailleurs fermés à la circulation depuis 22 heures, conformément aux arrêtés préfectoraux et départementaux en vigueur.Des rafales à plus de 130 km/h et des creux de 12 m en mer, la tempête Ciaran va déferler sur la Bretagne à partir de mercredi 1er novembre 2023, en soirée.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Tempête Ciarán: le point presse du préfet du Finistère en intégralitéVIDÉO - À l'approche de la tempête Ciarán, Alain Espinasse, le préfet du Finistère, tient un point presse pour appeler à la vigilance.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciarán: 'Le standard du 18 a été renforcé', précise le préfet du FinistèreVIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée. Alain Espinasse, le préfet du Finistère, tient un point presse pour appeler à la vigilance.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciarán: le vent s'intensifie à Douarnenez, dans le FinistèreVIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciarán: des rafales à 148km/h relevées dans le FinistèreVIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : du Finistère au Morbihan, découvrez les premières imagesRafales de vents, vagues submersibles… La puissante tempête Ciaran, qui va déferler sur un grand quart nord-ouest du pays dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre, commence à toucher terre. Voici les premières images.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LEPOINT: Tempête Ciaran : le Finistère entre dans une nuit d’enferRoute fermée à la circulation à Carantec, avant le passage de la tempête Ciaran, mercredi 1er novembre.

La source: LePoint | Lire la suite ⮕