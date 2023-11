Tempête Ciaran : deux départements en rouge pour vents violents

Trois départements étaient en vigilance rouge jusqu'à 6 h. Ils ne sont plus que deux : les Côtes-d'Armor et la Manche. Ce qui ne veut pas dire que tout est fini dans le Finistère : la circulation a été interdire dans tout le département à cause des risques de chute d'arbres.

Ils sont en orange pour des risques de submersion, ou de vents trop violents. 24 départements français, allant du Nord à la Loire-Atlantique, puis descendant jusque dans les Pyrénées-Atlantiques. Un petit quart sud, au centre du pays, est épargné et reste en vert.

Sinon, le reste du territoire est au moins en vigilance jaune pour des risques de vents violents, et des inondations liées aux intempéries. Cela représente 61 départements.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciaran: les TER ne circuleront pas dans les Hauts-de-France ce jeudiLa SNCF a décidé de ne pas faire circuler les TER dans la région Hauts-de-France au plus fort de la tempête pour assurer la sécurité des voyageurs. Les TGV devraient circuler normalement.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

LACROIX: Tempête Ciarán : les départements les plus touchés en vigilance orangeAlors que la tempête Ciarán va frapper le quart nord-ouest de la France à partir de la soirée du mercredi 1er novembre, les prévisionnistes alertent mardi 31 octobre sur les départements qui seront les plus touchés par « la très forte tempête automnale ».

La source: LaCroix | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: les prévisions dans les Hauts-de-FranceVIDÉO - Des risques de submersion marine et des vents violents sont attendus ce jeudi 2 novembre dans la région des Hauts-de-France. En prévision de la tempête Ciaran, plusieurs mesures ont été prises dans la région.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : les parcs et les jardins fermés à ThouarsDepuis le 31 octobre et jusqu’au 6 novembre, la ville de Thouars a pris la décision de fermer l’accès aux parcs et aux jardins face au risque météorologique important.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LILLE_ACTU: Tempête Ciaran : le restaurant de plage Les Mouettes obligé de fermer à Mers-les-BainsLes Mouettes, restaurant de plage à Mers-les-Bains, ne pourra pas accueillir de public pendant deux jours. Il est obligé de fermer en raison de la tempête Ciaran.

La source: Lille_actu | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : les couvreurs s’attendent à crouler sous les appelsLa tempête Ciaran va balayer le Grand Ouest dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre. Des mesures de sécurité ont été prises. Les couvreurs, eux, s’attendent à être très sollicités.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕